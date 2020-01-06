إقالة البزعي من هيئة الاذاعة والتلفزيون

التاريخ: 06-يناير-2020 فى : أخبار 16 مشاهدة أصدر مجلس الوزراء قرارا قضى بإنهاء تكليف مدير الهيئة العامة للاذاعة والتلفزيون ابراهيم البزعي. وكلف القرار وكيل وزارة الثقافة والاعلام الرشيد سعيد لفترة لا تتجاوز الشهر يتم خلالها تعيين مديراً للهيئة. Advertisements وكان البزعي قد تم تعيينه بحسب صحيفة آخر لحظة، قبل اشهر مديرا عاما للهيئة قبل ان تتم اقالته بصورة مفاجئة نهار امس. الخرطوم: (أخبار الخليج 365

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