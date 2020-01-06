وزيرة الخارجية: النظام السابق افقد علاقاتنا بوصلتها

التاريخ: 06-يناير-2020
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قالت وزيرة الخارجية اسماء محمد عبد الله، ان العلاقات السودانية الاميركية تضررت وفقدت بوصلتها ابان الحكم السابق وتحولت الى علاقات مواجهة بدلا عن تعاون مشيرة الى ان من اهداف التغيير صناعة سياسات واقامة علاقات خارجية منفتحة تقوم على خدمة مصالح السودان المشتركة مع الدول.
واكدت أسماء بحسب صحيفة آخر لحظة حرص الخارجية على تصحيح علاقة السودان مع الولايات المتحدة الامريكية وبناء شراكة معها بالتعاون مع المجتمع الدولي.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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