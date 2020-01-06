مشاجرة تنتهي بمقتل شاب بطعنتين على صدره وعنقه بالخرطوم

التاريخ: 06-يناير-2020
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دونت شرطة الأزهري غرب بلاغاً تحت المادة 130 من القانون الجنائي القتل العمد ، بعد أن أبلغ أحد المواطنين الشرطة يفيد في بلاغه أن مشاجرة وقعت بين المجني عليه والمتهم ، أقدم على أثرها المتهم بتسديد طعنتين للقتيل على صدره وأسفل عنقه ، مما تسبب في وفاته في الحال .
عليه تم إخطار الشرطة التي سارعت الى موقع الجريمة وإتخذت كافة الإجراءات القانونية والفنية اللازمة .
وبحسب صحيفة الدار ، وبواسطة أورنيك 8 جنائي تم نقل الجثة للمشرحة لمعرفة أسباب الوفاة كما دون بلاغ تحت طائلة القتل العمد ولازال التحري جارياً .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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