التاريخ: 06-يناير-2020 فى : أخبار 4 مشاهدة دونت حكومة جنوب كردفان بلاغات جنائية بحق لجان مقاومة مدنية كادقلي عقب وقفة احتجاجية. Advertisements ونفذت لجان المقاومة بحسب آخر لحظة، وقفة امام وزارة المالية احتجاجا على استمرار القيادي في المؤتمر الوطني الصادق حمدين في منصب مدير عام الوزارة منذ 2011م ومنع اعاء باللجان المدير من دخول مكتبه قبل ان تتدخل السلطات. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اتهام لوال بضم اعضاء لجنة تفكيك النظام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.