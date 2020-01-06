النيابة تسحب ملف المتهمين بالدجل في تنزيل أموال

التاريخ: 06-يناير-2020
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سحبت النيابة العامة ببحري ملف المتهمين بالدجل في تنزيل مبالغ مالية ، وذلك للطلب المقدم من دفاع المتهمة الثانية متسقاً مع قرار النيابة حول توجيه التهمة الثانية متسقاً مع قرار النيابة حول توجيه التهمة لموكلته مشيراً لنقاط إستئناف القرار .
وبحسب التفاصيل الأولية للدعوى الأولية أن المتهمة الثانية تقدمت ببلاغ بموجب عريضة تفيد أن دجال إحتالها في مبالغ مالية كبيرة لجأت له لعلاج والدتها المريضة وعندما فشل في ذلك أوهمها بتنزيل الأموال .
وبحسب صحيفة الدار تم إخضاع المتهم المشار اليه للتحريات التي بموجبها تم الإيقاع بباقي المتهمين وفور إكمال التحريات أحيل الملف للمحكمة .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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