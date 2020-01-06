أمين: أسرار (الاسلاميين) سربت بسبب مداهمات لمقر الحركة

التاريخ: 06-يناير-2020
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قال القيادي بالحركة الاسلامية د. امين حسن عمر ان حديثه ودموعه التي ظهرت في لقطات الوثائقي لقناة العربية، كانت في العام 2013 وحول من قام بتسريب الاسرار للقناة قال امين في تقديري وجدوها في مقر الحركة الاسلامية عند مداهمتها في اليوم الاول لسقوطالنظام، واضاف لا اثر سلبي لهذه الستريبات فاقوى رسالة لها ان الشورى حقيقية في مجالس الحركة الاسلامية.
ومضى قائلا بحسب صحيفة آخر لحظة: لا جديد غير معلوم انكشف بانكشافها وحول اعتراف علي عثمان باعدام ضباط رمضان قال لا شيء يدين فيما قال حول ضباك رمضان لانه يتحدث عن الدولة وعن محاكمة حدثت في الدولة ولم تكن جريمة ولا قتل خارج القانون.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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