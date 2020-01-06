فك صادر الماشية

التاريخ: 06-يناير-2020
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كشفت وزارة الثروة الحيوانية والسمكية، عن موافقة المملكة العربية السعودية على فك صادر المواشي ودخوله الى الاسواق السعودية ابتداء من اليوم، وكشف مدير ادارة المحاجر بالوزارة محمد يوسف في تصريح من الرياض امس عن فك عملية صادر المواشي بعد اجتماعات مكثفة استمرت ليومين، وقال نبشر الشعب السوداني اولا وانفسنا ثانياً بعودة عملية الصادر.
وأشار بحسب صحيفة آخر لحظة الى الاتفاق على تكوين لجان فنية بين الطرفين للوصول الى تفاهمات بغية انسياب صادر المواشي الى الاسواق بصورة سليمة.
وكان وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، اجرى مباحثات مع وزير الثروة الحيوانية والسمكية علم الدين عبد الله بشر، نوقشت من خلالها عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين في مجالي الثروة الحيوانية والسمكية.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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