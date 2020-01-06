ريان الساتة: استبدلت (احي يا لطيف) بـ (احي يا لذيذ)

بعد الهجوم الاسفيري على الفنانة المثيرة للجدل ريان الساتة بعد ترديدها لاغنية “أحي يا لطيف”، لفت الى انها قامت باستبدالها بـ “احي يا ليذيذ” ، وذلك ادى لانقسام مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد ورافض للتغيير الذي قامت به.

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وقالت الساتة بحسب صحيفة السوداني الدولية: ان استبدالها بـ “احي يا لذيذ” من اجل التغيير وليس بضغوطات من احد، مضيفة فالتحديث واجب، رغم ان كثيراً من جمهورها رفض التغيير ويطالبها بـ (أحي يا لطيف”، وكشفت الساتة عن اطلاقها لاغنية جديدة بعنوان “غير اسلوبو” من كلمات والدها الشاعر محمد عبد السلام والحانها لاول مرة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)