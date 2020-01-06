مؤتمر بالخرطوم لتوحيد “الرؤى” حول مسار الشرق

التاريخ: 06-يناير-2020
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كشف عضو مجلس السيادة بروفيسور صديق تاور، عن قيام المؤتمر التداولي لشرق السودان لتوحيد الرؤى حول مسار الشرق في مفاوضات جوبا في الفترة من 11 وحتى 13 يناير الجاري، بقاعة الصداقة بالخرطوم.
وعقدت اللجنة التحضيرية للمؤتمر التداولي أمس، اجتماعها الثالث بالقصر الجمهوري بمشاركة عضوي مجلس السيادة صديق تاور، واللواء الركن إبراهيم جابر.
وأوضح تاور في تصريحات صحفية بحسب صحيفة السوداني، أن المؤتمر يتم بتمثيل الشرائح الاجتماعية التي تمثل أهل المصلحة في الإقليم، للخروج برؤية مشتركة لأبناء الشرق حول قضايا السلام التي تهم شرق السودان، لتحقيق السلام والتنمية والاستقرار والسلم الاجتماعي.
وقال إن الاجتماع أمن على تكوين لجنة فنية للتحضير للمؤتمر في المجالات العلمية واللوجستية، وإدارة الحوار للخروج بتوصيات بناءة تعبر عن رؤية وتطلعات أبناء شرق السودان.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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