إنهاء الاقامة الجبرية لابراهيم احمد عمر

التاريخ: 06-يناير-2020 فى : أخبار 5 مشاهدة اطلقت السلطات سراح القيادي بالمؤتمر الوطني رئيس البرلمان السابق ابراهيم احمد عمر وكانت السلطات قد احتجزت رئيس البرلمان ابراهيم احمد عمر من مطار الخرطوم عقب عودته من العاصمة القطرية الدوحة خلال ابريل الماضي. Advertisements وتحفظت عليه بحسب صحيفة السوداني الدولية ووضعته في الاقامة الجبرية بمنزله بام درمان كما تم اغلاق حسابه المالي بالبنك المركزي. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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