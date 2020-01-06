التاريخ: 06-يناير-2020
5 مشاهدة
اطلقت السلطات سراح القيادي بالمؤتمر الوطني رئيس البرلمان السابق ابراهيم احمد عمر وكانت السلطات قد احتجزت رئيس البرلمان ابراهيم احمد عمر من مطار الخرطوم عقب عودته من العاصمة القطرية الدوحة خلال ابريل الماضي.
وتحفظت عليه بحسب صحيفة السوداني الدولية ووضعته في الاقامة الجبرية بمنزله بام درمان كما تم اغلاق حسابه المالي بالبنك المركزي.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر إنهاء الاقامة الجبرية لابراهيم احمد عمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.