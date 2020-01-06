الحكومة تقرر مضاعفة مرتب المعلم في ميزانية 2020م

التاريخ: 06-يناير-2020
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قال وزير التربية والتعليم بروفيسور محمد الأمين التوم أن مجانية تعليم الأساس تنص عليها المواثيق والاتفاقيات التي وقعت عليها الدولة السودانية، وآخرها عام 2015 ،مشيراً إلى أن إجازة الميزانية لعام 2020 تنص على مجانية التعليم.
وأشار الوزير إلى ان الدولة قررت مضاعفة مرتب المعلم مما يسهم في تحسين وضعه المادي وأن الوزارة ستعمل علي تحسين الوضع الاجتماعي والمهني للمعلمين لتكون المهنه جاذبة.
وقال الوزير بحسب صحيفة السوداني الدولية، أنه ومن ضمن المقترحات أن أي طالب يحصل على نسبة 70% فما فوق يتم قبوله مجاناً، وأي طالب يحصل علي نسبة %80 يتم قبولة مجانا ودعمه بمبلغ (1500) جنيه الى أن يتخرج ونضمن له التعيين وهي كلها مقترحات قدمناها لوزارة التعليم العالي لتطوير التعليم أسوة بالدول الاخرى.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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