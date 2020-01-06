محاكمة شاب بتهمة الإحتيال على فتاة بحلي ذهبية للزواج منها

التاريخ: 06-يناير-2020
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عقدت محكمة جنايات الحاج يوسف برئاسة القاضي عبد اللطيف بابكر جلستها الإجرائية في بلاغ شاب يواجه إتهاماً يتعلق بالإحتيال على فتاة في حلي ذهبية ل 4 غوائش بجانب مبلغ 6 ألف جنيه وأوهمها إياها بالزواج ، وحددت جلسة اليوم لسماع إفادات المتحري .
وبحسب التفاصيل الأولية للدعوى أن الشاكية حررت بلاغاً أفادت فيه بأن المتهم بالارشاد إحتالها حلي ذهبية بجانب مبلغ مالي ، بعد أن أوهمها بالزواج وأنه تاجر مصوغات وإتفقنا على الزواج وأخذ منها مبلغ وصلت الحلي الذهبية ل85 جرام بيد أن المتهم أغلق هاتفه وهرب .
وعلى ضوء ذلك كثفت المباحث جهودها ، وبعد جمع المعلومات وضح أن المتهم لديه عدة بلاغات في أقسام أخرى .
وبحسب صحيفة الدار ، تم القبض عليه وإخضاعه للتحريات عقب الفراغ منها أحيل الملف للمحكمة لمباشرة إجراءات المحاكمة .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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