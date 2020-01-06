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محاكمة شاب بتهمة الإحتيال على فتاة بحلي ذهبية للزواج منها

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manal 0 تبليغ

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التاريخ: 06-يناير-2020

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محاكمة شاب بتهمة الإحتيال على فتاة بحلي ذهبية للزواج منها

عقدت محكمة جنايات الحاج يوسف برئاسة القاضي عبد اللطيف بابكر جلستها الإجرائية في بلاغ شاب يواجه إتهاماً يتعلق بالإحتيال على فتاة في حلي ذهبية ل 4 غوائش بجانب مبلغ 6 ألف جنيه وأوهمها إياها بالزواج ، وحددت جلسة اليوم لسماع إفادات المتحري .

وبحسب التفاصيل الأولية للدعوى أن الشاكية حررت بلاغاً أفادت فيه بأن المتهم بالارشاد إحتالها حلي ذهبية بجانب مبلغ مالي ، بعد أن أوهمها بالزواج وأنه تاجر مصوغات وإتفقنا على الزواج وأخذ منها مبلغ وصلت الحلي الذهبية ل85 جرام بيد أن المتهم أغلق هاتفه وهرب .

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وعلى ضوء ذلك  كثفت المباحث جهودها ، وبعد جمع المعلومات وضح أن المتهم لديه عدة بلاغات في أقسام أخرى .

وبحسب صحيفة الدار ، تم القبض عليه وإخضاعه للتحريات عقب الفراغ منها أحيل الملف للمحكمة لمباشرة إجراءات المحاكمة .

 

 

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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