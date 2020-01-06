مجهولون يحاولون خلق أزمة خبز بأم بدة

التاريخ: 06-يناير-2020
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اقتحمت مجموعة مجهولة امس “الاحد” احد مخابر بضاحية امبدة دار السلام غربي ام درمان وبحسب مشاهدات فان المجموعة عرضت على العاملين اغلاق المخبز مقابل “500” جنيه لكل عامل في اليوم مع دفع الايراد اليومي لصاحب المخبز.
وتسبب العرض في مشادات كلامية بحسب صحيفة السوداني الدولية انتهت باشهار صاحب المخبز سلاحاً نارياً، وبحسب شهود عيان فان المجموعة سبق وان قدمت ذات العرض لاصحاب ذات العرض لاصحاب ذات المخبز غير ان الاخير رفض بحجة ان الامر سيتسبب في مشكلة.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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