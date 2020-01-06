النائب العام يشكل لجنة للتحقيق في تجاوزات القروض والمنح الأجنبية

علمت مصادر، أن النائب العام تاج السر الحبر قد شكل لجنة للتحقيق في تجاوزات كافة القروض والمنح الأجنبية الممنوحة لحكومة السودان عبر وزارة المالية وبنك السودان المركزي وكافة البنوك والمؤسسات الأخرى التابعة للحكومة.

وطبقاً للمصادر، تختص اللجنة بالتحقيق في القروض والمنح الاجنبية من حيث تخصيصها وتسهيلها وكيفيتها ومشروعية استغلالها ومدى مطابقتها للشروط والأحكام المنصوص عليها في القوانين والاتفاقيات المنظمة لها، بجانب مراجعة كافة العقود والتقارير المالية وخطابات الضمان والاعتمادات بكافة أنواعها ولكافة المستندات القانونية والمالية.

Advertisements

وبحسب صحيفة السوداني، تتشكل اللجنة من (7) أشخاص برئاسة رئيس نيابة عامة بجانب ممثلين لوزارة المالية وبنك السودان والمراجع العام.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)