إنهاء خدمة (33) استاذاً بجامعة الجزيرة

أصدرت إدارة جامعة الجزيرة قراراً قضى بإنهاء استبقاء (33) أستاذاً جامعياً من حملة الأستاذية والدكتوراة في الخدمة المستديمة، في وقت تمسكت باستبقاء (50) آخرين. Advertisements ونفى مدير جامعة الجزيرة بروفيسور محمد طه الأمين بحسب صحيفة السوداني، أن يكون القرار سياسياً، موكداً أن الجامعة تمسكت باستبقاء نحو (50) من حملة الدكتوراة والأستاذية بمختلف توجهاتهم السياسية بما فيهم إسلاميون، وقال إن القرار يأتي في إطار تعاقب الأجيال وحاجة الجامعة لخبرات متلاحقة بدخول دماء جديدة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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