ناشط يعتزم مقاضاة جهاز (المخابرات)

يعتزم الناشط السياسي القيادي الشاب بحزب الأمة القومي عماد الصادق فتح بلاغات في مواجهة عدد من ضباط جهاز الامن والمخابرات الوطني الذين تسببوا في ايذائه في “عينه” نتيجة لضرب تعرض له ابان اعتقاله سابقا بمكاتب الامن بالخرطوم ما استدعى اجراء عملية زراعة قرنية له.

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وبحسب متابعات صحيفة السوداني فان عماد دون على حسابه بالفيسبوك صوت شكر للعدالة السودانية وقال “مولانا الصادق، صادق الاسم والصفة، بعث في القانون روحه من جديد، واعاد ثقتنا في القانون والاحتكام اليه بعد ان تسرب الى انفسنا ان الانتقام اعظم وسيلة لتحقيق العدالةورد المظالم” واضاف عليه سأتوجه بتدوين بلاغات في مواجهة ضباط جهاز الامن والمخابرات الوطني”

يذكر ان عماد تعرض وطيلة عهد النظام البائد الى اعتقالات واسعة ومحاكمات استمرت لوقت طويل بتهمة تقويض النظام.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)