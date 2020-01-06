المتحدثون بمنتدى المستهلك يرفضون تغطية فضائية طيبة

رفض د. مجاهد حسين ممثل لجنة هيكلة التعاونيات بوزارة التجارة التعقيب والمداخلة في منتدى المستهلك بالخرطوم بحجة مشاركة فضائية طيبة في تغطية المنتدى.

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وقال مجاهد انه وبعد ما جاء على لسان علي عثمان محمد طه، النائب الاول للرئيس في النظام البائد في حلقات فضائية العربية، “حيث قال اذا كانت قناة طيبة المملوكة للشيخ عبد الحي يوسف تصرف 100 جنيه الحركة الاسلامية تمنحها “90” جنيه منها وقال ممثل لجنة التعاونيات “لا يمكن ان اسمح لقناة يصرف عليها الاخوان في نقل حديثي او الظهور على شاشاتها، مما حدا بالمتحدث الرئيسي للملتقى محمد الفاتح العتيبي استشاري التمويل الاصغر، -التنمية- التدريب وبناء القدرات- التعاونيات، ان يشير الى انه لم ينتبه لوجود شعار “لوقو” القناة رغم انه امامه على الطاولة، وأوضح “لن أسمح ايضا بظهوري على قناة لنظام مارس كل اشكال العذاب، وأرفض تماماً ان يبث حديثي عليها وحتى اذا بثت حديثي فانا غير مسؤول عن ذلك، مما دفع مندوب فضائية طيبة ان يأخذ كاميرته ويخرج بكل هدوء.

ومن جانبه قال د. ياسر ميرغني رئيس منتدى حماية المستهلك، وفقاً لصحيفة السوداني الدولية ان وزير الاعلام لم يخطر المنتدى بعدم التعامل مع طيبة بعد، وطمأن المحتجين بان حديثهم سينقل على صفحة الجمعية في الفيس بوك، وجاء المنتدى بعنوان “الاتجاهات الحديثة للتعالونيات في ظل الحكومة المدنية”.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)