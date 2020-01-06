مكالمة هاتفية جمعته مع د.شداد.. كواسي أبياه مدربا لصقور الجديان

الخليج 365 :

دخل اتحاد الكرة السوداني، اليوم الأحد، في مفاوضات رسمية مع المدرب الغاني كويسي أبياه، لتدريب المنتخب، بعد أيام من انتهاء عقد المدرب مع منتخب غانا،وعلمت مصادر أن رئيس الاتحاد السوداني أجرى اتصالا هاتفيا اليوم بالمدرب الغاني، وعرض عليه تدريب المنتخب الأول،واستفسر أبياه عن بعض الجوانب، وأعلن أنه متاح للعمل، ولكنه طلب إرسال خطاب رسمي، ومعه عرض اتحاد الكرة السوداني ليقوم بدراسته قبل الرد عليه رسميا.