السمؤال ميرغني في تصريحات مثيرة عقب تجديد تعاقده مع الهلال

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أعرب الظهير الأيمن لفريق الهلال السمؤال ميرغني عن سعادته البالغة بتجديد تعاقده مع نادي الهلال لمدة موسمين قادمين، مشيراً إلى أنه سعيد بثقة الجهاز الفني ومجلس إدارة نادي الهلال، واضاف في تصريحات خاصة عقب التجديد قائلاً: كنت أتمنى أن يكون أهلي معي في هذه اللحظة المهمة والتاريخية من حياتي وخلال مسيرتي، مواصلة اللعب لنادي كبير مثل الهلال شرف كبير بالنسبة لي، وعبركم أرسل التحايا للأهل والأصدقاء في النهود وفي نادي الهلال النهود ولكل الأصدقاء.

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