اﻟﺘﻮم ﻫﺠﻮ يهاجم ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
ﺍﺗﻬﻢ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻱ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﺍﻟﺜﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻮﻡ ﻫﺠﻮ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ بتشكيل ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻱ ﺑﻤﻌﻴﺎﺭ ﺟﻬﻮﻱ ﻭﺗﻬﻤﻴﺶ ﺍﻟﻮﺳﻂﻓﻲ ﺗﻤﺜﻴﻠﻪ .
ﻭﻗﺎﻝ ﻫﺠﻮ ﻓﻲ ﺣﻮﺍﺭ ﻣﻊ صحيفة ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﺍﻥ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ طﺒﻘﺖ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻏﻴﺮﻋﺎﺩﻟﺔ ﻻﻧﻬﺎ ﺧﺎﻁﺒﺖ ﻣﻦ ﻳﺤﻜﻢ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻭﻭﺿﻌﺖ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﻋﻦ ﺍﻗﺎﻟﻴﻢ ﺩﻭﻥ ﺍﺳﺘﺸﺎﺭﺗﻬﻢ ﻭﺩﻭﻥ ﻋﻠﻤﻬﻢ.
ﻭﺍﻋﺎﺏ ﻋﻠﻲ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺗﻨﺎﺳﻲ ﺍﻟﻌﻬﻮﺩ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻭﺍﻟﺴﻌﻲ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻭﺃﺭﺩﻑ ﻟﻼﺳﻒ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﺘﺤﻨﺎ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﻟﻜﻦ ﺑﻌﺪ ﺍﺳﻘﺎﻁ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ “ﺗﻨﻜﺮﻭﺍ ﻭﺗﻨﻠﺼﻮﺍ ﻭﻟﻢﻳﺘﺬﻛﺮﻭﺍ ﺍﻟﻌﻬﻮﺩ ، ﻭﻫﺮﻭﻟﻮﺍ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﻤﻨﺎﺻﺐ ﻛﻤﺎ ﻳﻬﺮﻭﻝ ﻣﻘﺎﺗﻠﻲ ﺃﺣـﺪ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﻐﻨﺎﺋﻢ” ﻭﺗﺮﻛﻮﺍ ﻛﻞﻣﺎ ﺍﺗﻔﻘﻨﺎ ﻋﻠﻴﻪ .ﻭﺍﻋﺘﺒﺮ ﺇﻥ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﻳﻬﺪﺩ ﻣﻜﺘﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ .
ﻭﻛﺸﻒ ﻫﺠﻮ ﻋﻦ ﻣﺴﺎﻭﻣﺘﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺟﻬﺎﺕ ﺗﺤﻔﻆ ﻋﻦ ﻛﺸﻒ ﻫﻮﻳﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ ﻣﺴﺎﺭ ﺍﻟﻮﺳﻂ ﻭﻣﻨﺤﻪ ﻣﺴﺎﺭ ﺍﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ،ﻭﻗﺎﻝ ﻟﻮ ﻛﻨﺖ ﺭﺍﻏﺒﺎً ﻓﻲ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﻣﺴﺎﺭ ﺷﺮﻓﻲ ﻟﻤﺎ ﺭﻓﻀﺖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﻻﻥ ﻣﺴﺎﺭ ﺍﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺎﺕ ﻗﻮﻣﻲ ﺑﻪ ﻛﻞﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ .
ﻭﺍﺿﺎﻑ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺟﻬﺎﺕ ﺍﺧﻔﺖ ﻣﺴﺎﺭ ﺍﻟﻮﺳﻂ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﻭﻟﻜﻦ ﺑﻌﺪﺻﺮﺍﻉ ﻭﺗﻬﺪﻳﺪ ﺗﻤﺖ ﺍﻋﺎﺩﺗﻪ .
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