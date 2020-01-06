(سوداكال) (يمقلب) محترف المريخ الاجنبي الجديد في مطار بلاده

الخليج 365 : تعرض المدافع البنيني سيدرجو كونو لمقلب كبير في مظار بلاده بسبب رئيس نادي المريخ ادم سوداكال بعد قرر صؤف النظر عنه بدون اي مقدمات وطالب اعضاء مجلسه بالغاء حجز اللاعب ليفاجا الاخير عند وصوله المظار حيث كان،يتأهب للسقر الي الخرطوم دون ان يتم ابلاغه بكل تلك التطورات وقال مصادر (شودانا فوق) ان السبب في صرف النظر عن البنيني هو مفاوضات مع مدافع كاميروني تم ترشيحه بواسطة احد وكلاء اللاعبين.

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