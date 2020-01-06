طه سليمان يفاجئ جمهوره بأوبريت بغداد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

فاجأ الفنان طه سليمان جمهوره في بداية العام الجديد بظهوره في أوبريت (سلاماً ليكي يابغداد) الذي ضم مجموعة من الفنانين والفنانات العرب ، والذي تم تصويره بالأردن ، وبثه على عدد من القنوات الفضائية العربية ومواقع التواصل الإجتماعي .

وبحسب صحيفة آخر لحظة ، أحيا طه في بداية العام الجديد حفلين بمناسبة ذكرى الإستقلال ، الأول بساحة الحرية وتم بثه على شاشة ( سودانية 24 ) ، والثاني بإحدى صالات الخرطوم الشهيرة ، وتم بثه على شاشة قناة النيل الأزرق .