تجار العملة ينشطون بحذر..والدولار يرتفع مجدداً

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

سجل سعر الدولار في السوق الموازي بالخرطوم أمس 88 جنيها وسط شح المعروض وزيادة كبيرة على طلب النقد الأجنبي مما دفع صغار التجار لمعاودة نشاطهم بحذر خشية التعرض للاعتقال من قبل السلطات الأمنية.

ورصدت “سودان تربيون” عودة التجار للعمل في وسط الخرطوم داخل “الأزقة” والطرق الفرعية لتفادي ترصد الشرطة التي اعتقلت العشرات منهم الأسبوع الماضي.

وطبقا لمتعاملين تحدثوا لـ (سودان تربيون) فإن اسعار البيع للدولار بلغت أمس 88 جنيها للبيع فيما استقر سعر بيع الدرهم الإماراتي عند 24.30 جنيهاً، بينما بلغ البيع للريال السعودي 23.20 جنيهاً واليورو 97 جنيها.

واكد المتعاملون أن هناك حالة من التخوف وسط تجار العملة تجاه احتمال تجدد حملات السلطات عليهم، وأوضحوا انها تستهدف صغار التجار فقط دون الكبار والذين يضاربون بمبالغ كبيره في الاسواق الموازية للعملات.

وقال أحد المتعاملين لـ (سودان تربيون) إن حالة من القلق تسود وسط التجار الصغار.

وتابع “أصبح العمل صعب لنا هذه الأيام ولا اتوقع أن تفلح الحملات في خفض أسعار العملات او تقليل الطلب عليها”.

واشار إلى أن كثيرا ممن كانوا ينتشرون بشكل علني في شوارع الخرطوم لا يستطيعون الآن الظهور كما السابق الا انهم يمارسون انشطتهم اعتمادا على الهاتف مع بعض العملاء.