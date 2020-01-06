شركة سكرالنيل الابيض : جاهزون لدعم الاقتصاد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

اكد المهندس الدسوقي الوقيع المدير العام لشركة سكر النيل الابيض جاهزية الشركة لدعم وتعزيز مسيرة الاقتصاد السوداني.

جاء ذلك لدى مخاطبته اليوم بموقع الشركة بولاية النيل الابيض الاحتفال بانطلاقة موسم الإنتاج الثامن. وأشار الوقيع للتحديات الماثلة أمام الشركة التي تتطلب تضافر جهود العاملين لتحقيق أعلى معدلات الإنتاجية، مستعرضا خطة الشركة الخمسية وبرامجها لتحسين أوضاع العاملين، مبينا أن الشركة بامكانيتها البشرية والصناعية مؤهلة لوضع السودان في مقدمة الدول المنتجة للسكر.

واشاد بتعاون مواطني منطقة المشروع ودورهم الرائد في عملية تشييده، معلنا عن الاتفاق معهم للاستفادة من بعض الاراضي خارج المشروع الزراعي لرعي مواشيهم بلا مقابل مع التزامهم بالمحافظة على المزروع من محصول قصب السكر، محييا الذكرى ال64 للاستقلال والذكرى الاولى لثورة ديسمبر المجيدة، داعيا لوضع تضحيات شهداء الثورة كنبراس يحتذى به في التضحية والعطاء.