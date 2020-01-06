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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أمّ المرشد الأعلى لإيران علي خامنئي، الإثنين، صلاة الجنازة في جامعة طهران على جثمان الجنرال الإيراني قاسم سليماني الذي اغتيله الجمعة بغارة أمريكية في العراق.
وكان إلى جانب خامنئي الرئيس حسن روحاني ورئيس مجلس الشورى علي لاريجاني وقائد الحرس الثوري الجنرال حسين سلامي ورئيس السلطة القضائية ابراهيم رئيسي، عندما أقام المرشد الأعلى الصلاة بعيد الساعة 9,30 قبل مغادرة المكان.
وغص وسط طهران صباح اليوم بالحشود المشاركة في تشييع جثمان سليماني. واحتشد المشيعون حاملين صور قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني بالقرب من جامعة طهران.
ويلوح الحشد المتراص المحيط بالجامعة والممتد على مسافة كيلومترات على طول جادتي “انقلاب”وأزادي (حرية) بأعلام حمراء بلون “الشهداء” وإيرانية، وكذلك بأعلام لبنانية وعراقية.
وبين الحين والآخر ترتفع هتافات “الموت لأمريكا” و”الموت لإسرائيل”.
ويحمل رجل لافتة كتب عليها بالإنكليزية “ثأر فظيع”، فيما تدعو لافتات أخرى بالإنكليزية أيضا إلى الانتقام لمقتل الجنرال سليماني.
وينقل التلفزيون الرسمي مراسم التشييع في بث مباشر تتخلله صور جوية للحشود، موردا عند أسفل الشاشة شريطا كتب فيه “قيامة غير مسبوقة للعاصمة الإيرانية لدى استقبال الحاج قاسم وشهداء المقاومة”.
كانت هذه تفاصيل خبر حشود جماهيرية ضخمة تشارك في مراسم تشييع سليماني في طهران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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