منع الدولة العميقة من عرقلة العدالة

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

بعد ان استشعر اركان النظام البائد ان العدالة بدأت تاخذ مجراها وانها حتما ستطالهم وإن الحساب لابد سيأتيهم ، وبعد ان نظروا الى جدية محاكمة رأس النظام وايضا السير بوضوح فى اجراءات محاكمة قتلة الأستاذ الشهيد أحمد الخير وذلك قبل

النطق بالحكم اذ منذ رفع الحصانة عن أفراد جهاز الامن المتهمين والقاء القبض عليهم والجدية فى محاكمتهم والخوف يسيطر على الذين يعرفون أنهم ارتكبوا تجاوزات وإن المحاكمات لو انتظمت فانها حتما ستطالهم ، لما رأوا ذلك بام اعينهم واستشعروا الخطر بدأوا محاولات اخفاء بعض ملامح جرائمهم وعملوا بكل وسيلة لاعاقة سير العدالة وعدم تمكين المحاكمات من ادانتهم لذا رأيناهم يعملون على اخفاء ملفات وتزوير اخرى والتلاعب باكثر من شكل فى أخريات ويجمع بين كل هذه الامور هدف واحد ألا وهو تغييب الحقيقة والتهرب من الادانة وعرقلة سير العدالة وهذا الأمر ليس جهدا فرديا بالطبع اذ انه عمل وراءه جهة منظمة تعرف ماذا تفعل وما الذى تريده وهى بهذا العمل انما تنفذ فى خطة مرسومة وممرحلة ولابد من الانتباه الى خطورة هذا العمل الذى يمارسه الكيزان مع التأكيد على ان هذه المحاولات مستمرة وبتسارع شديد وعليه فان تأخير أى يوم سيكون فيه تضييع لحقوق وتفويت لفرصة انزال العقاب المستحق بالمجرمين الفاسدين

صحيفة الجريدة الصادرة امس الاحد الخامس من يناير كتبت :

كشفت مصادر قانونية عن تعقيدات تواجه النيابات والمحاكم فيما يختص بملاحقة الشركات التابعة للنظام البائد وعدم حسم ملفات الفساد فيها.

وأرجعت تأخير الإجراءات القانونية لما أسمته بتشتت البيانات والأدلة في النيابات بجانب فقدان كثير من المعلومات عن تلك الشركات بسبب الحريق الذي طال مقر المسجل التجاري عقب اعلان الرئيس المخلوع عزمه محاربة القطط السمان.

وقالت الصحيفة إنّ مايقارب 57 ألف ملف خاص بالشركات واسماء الأعمال والتوكيلات التجارية تعرضت لتلف منها 30 ألف جزئي و 15 الف لتلف كامل جراء ذلك الحريق، بجانب أن ما تبقى من تلك الملفات لم يتم ترحيلها عبر شركات متخصصة في نقل المستندات وحفظها بالمقر الجديد للمسجل التجاري بالعمارات.

وأردفت الصحيفة بحسب مصادرها أنّه تم رمي تلك المستندات بمسجد تابع لذلك المبنى، بالإضافة إلى ملفات أخرى تم حصرها في طابق أرضي بوزارة العدل.

وأكّدت المصادر أنّ الأوضاع الحالية التي يعاني منها المسجل التجاري بمثابة حائط صد يحول دون احراز تقدم في قضايا فساد شركات النظام البائد.

انها دعوة نطلقها لتضافر الجهود والعمل على انقاذ الملفات المتبقية والعمل على حمايتها حرصا على احقاق الحق وارجاعه الى اهله ومحاربة الفساد ومنع الدولة العميقة من اعاقة سير العدالة وهذه مهمة الجميع بلا استثناء.