خطوة صحيحة للبرلمان العراقي .. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

فى خطوة قوية تبنى البرلمان العراقى قرارا هاما تمثل فى الزام الحكومة باخراج القوات الأجنبية من البلد وذهب النواب الى توضيح مطلبهم بصورة اكبر وهم يقولون ان على الحكومة مخاطبة الامريكيين بضرورة انهاء تدخلاتهم فى الشأن العراقى .

موقف شريف اثلج الصدور هذا الذى وقفه مجلس النواب وقد كان للدم الزكى للشهداء الاعزاء اثرا كبيرا فى احداث هذا التحول الكبير ووقوف البرلمان موقفا شريفا فاجأ الادارة الأمريكية وعملاءها فى المنطقة بعد ان كانوا يعولون كثيرا على ان يمضى البرلمان العراقى فى مسارهم وعلى حسب رؤيتهم ، وقد راينا كيف ان بعض الفضائيات الفتنوية العربية قد تحدثت كثيرا حول تغليب احتمال فشل انعقاد جلسة البرلمان والحديث عن عدم اكتمال النصاب بعد ان قيل بتخلف كتلة النواب الاكراد بسبب الضغط الامريكى عليهم اضافة لغياب نواب غرب العراق لاسباب يغلب عليها العامل الطائفى اضافة الى التأثر بالتدخلات الاقليمية والعالمية لكن نواب الشعب العراقى خذلوا من كان يرجو ان لا يجتمع البرلمان وعلى فرض اجتماعه ان لايخرج بموقف مناوئ لامريكا إلا ان الأمر جاء على خلاف ذلك ، وقد تزامن قرار البرلمان العراقى مع الخطاب الصريح والواضح والقوى لسيد المقاومة امين عام حزب الله اللبنانى السيد حسن نصر الله الذى تحدث عن مكانة الشهداء ودورهم فى تطوير قدرات محور المقاومة ومجابهة الاعداء والموقف المتوقع من فصائل وحركات ودول المحور ازاء هذه البلطجة الأمريكية والعدوان السافر الذى شنته على المحور ككل بقتلها قادته الميدانيين .

وقد كان لافتا وموجعا قرار البرلمان العراقى بالطلب من الامريكى الخروج عن ارضهم وذهب النواب بعيدا وكانوا متميزين وهن يسجلون موقفا كريما بافتتاحهم جلستهم بالهتافات التالية :

كلا كلا امريكا

بغداد حرة حرة امريكا اطلعي بره

اخوان سنة وشيعى هذا الوطن مانبيعه

نعم نعم للعراق

نعم نعم للشهداء

نعم نعم للكرامة

كلا كلا يا صهيون

كلا كلا للعملاء

وقد تبنى البرلمان العراقي الاحد قرارا يطالب الحكومة بإنهاء وجود القوات الأجنبية في العراق، وعدم استخدامها أراضيه ومجاله الجوي ومياهه لأي سبب.

وينص القرار على أن الحكومة ملزمة بإلغاء طلب المساعدة الأمنية من التحالف الدولي الذي يدعي مقاتلة تنظيم “داعش”، بسبب انتهاء العمليات العسكرية في العراق وتحقيق النصر.

ان البرلمان العراقى باتخاذه هذا الموقف انما يرد عمليا على استباحة القوات الأمريكية للبلد وتجاوزها للاطر القانونية وخرقها للاتفاق الموقع مما يعنى إمكانية اخراجها فورا باعتبارها معتدية مجرمة .