غازي يجير الظرف الحالي لصالحه

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

رغم احتدام الخلاف بين اسلاميي الانقاذ وانشقاقهم لاكثر من مرة الا أنهم ظلوا يخفون بعض الحقائق ولايفصحون عنها ، لكن فى الاسبوع الماضى بدأت قناة العربية فى بث حلقات عن أسرار حكم الكيزان في السودان وفيها ظهرت معلومات لم يتم الافصاح عنها من قبل وفيها كانوا قاسين على بعض اذ ان على عثمان قد دعا الى قتل ود ابراهيم وغازى وقوش وحسن رزق وفتح الرحيم حتى ان امين حسن عمر بكى وهو يقول هؤلاء اخواننا ومهما اختلفنا معهم سيظلون اخواننا ولن نقتلهم ، والمعروف ان الاتهام قد وجه يومها الى غازى بإن التنسيق بينه وبين ود أبراهيم والعسكر ثابت لدى الاجهزة الأمنية وعليه فغازى احد المتهمين الاساسيين بالانقلاب – ان لم يكن زعيمهم – وعلى عثمان لايتردد فى المناداة بقتلهم ولكن غازى يومها نفى أى ارتباط له بالانقلاب وتحدث عن علاقة قوية تربط بينه وبين ود ابراهيم وبعض الاخوان من المجاهدين لكن لا اساس مطلقا للحديث عن انقلاب وحتى العميد ود ابراهيم نفسه قد نفى ان يكون هناك أى انقلاب وإن الاتهام لا اساس له ، ولكن ما نستغربه اليوم اننا نرى الدكتور غازى صلاح الدين فى تعليقه على حلقة قناة العربية التى بثت مساء الجمعة الماضي يحاول تجيير الظرف لصالحه ولنقرأ ماقاله الرجل بحسب ما ورد فى الخبر :

قال رئيس حزب حركة الإصلاح الآن القيادي الإسلامي غازي صلاح الدين إنّ ما كشفته قناة العربية في حلقة”الأسرار الكبرى” عن محاولة تصفيته كان معلومًا لديه.

وقال غازي في تصريحاته لصحيفة السوداني الصادرة ”الأحد” إنّه كان يعرف ذلك منذ زمن طويل.

وأضاف” ولكنّ هذه المعلومة جديدة للمشاهد”.

وتابع” أنّ ما قيل يعد شهادة له لكنّه لا يريد أنّ يتكلّم عن تلك القضية الآن لأنّ المعنيين بها في السجون”.

ان الوضع الطبيعى يفرض ان يقول غازى نعم اعلم أنهم كانوا يقترحون تصفيتى لاتهامهم لى بالاشتراك والتنسيق فى التخطيط للانقلاب ضدهم لكن هذا الكلام أصلا غير صحيح فأنا لم اتورط فى التنسيق والتخطيط والاشتراك فى أى انقلاب ولا اظن ان هناك انقلابا اساسا ، لكن غازى صمت عن هذه الجزئية المهمة وكأنه اراد ان يقول للمجتمع وللقوى السياسية فى الساحة الان اننى سابق للكثيرين فى التصدى للبشير وحزبه والعمل على الوصول للتغيير وانقاذ البلد من حكومة الانقاذ لكن هذا لاينطلى على احد ياغازى وستظل جزء من هذه المنظومة الفاسدة ولن تستطيع تجيير الظرف لصالحك يادكتور.