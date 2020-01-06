عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الاثنين 6 يناير 2020م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

الجريدة

حميدتي:” المجرم مجرم حتى لو كان من الدعم السريع أو الجيش أو الشرطة”

النيابة تأمر بالقبض على هاشم عثمان

كمال كرار يطالب وزير المالية بالتنحي عن منصبه

حسن مكي: ما تبثه قناة العربية إدانة سياسية لنظام الإنقاذ

وزارة الري تكشف عن اتجاهها لتبني مشاريع الأيلولة

الحداثة

فتحي الفضل: سيكون الصراع ضاريًا في المجلس التشريعي

“المالية”: عدم سداد الالتزامات المالية أدى لتوقف”10″ مشاريع تنموية خلال العهد المباد

“الثورية”: ترشيح الولاة تمّ بمحاصصة حزبية والحرية والتغيير تعمدّت إبعادنا

صحيفة أخبار اليوم:

حميدتي : سنتعامل بحسم مع من يهدد الأمن القومي وسلامة المواطنين

النيجر تفض بالقوة اعتصاما للاجئين سودانيين والنيران تلتهم مخيمهم

مباحثات عسكرية بين السودان وقطر ورئيس الأركان القطري يختتم زيارته للبلاد

النائب العام: لجنة التحقيق فى أحداث الجنينة باشرت أعمالها بحيادية وشفافية

بيان توضيحي للخارجية حول ما تردد عن موقف السودان في اجتماع لجامعة الدول العربية حول ليبيا

السوداني

تفاصيل جديدة بشأن تسريب تسجيلات اجتماعات للإسلاميين لـ”العربية”

إنهاء خدمة”33″ أستاذ بجامعة الجزيرة

“التربية”: زيادات مرتقبة في مرتبات العاملين

لجنة للتحقيق في تجاوزات القروض والمنح الأجنبية

إطلاق سراح”4″ عسكريين متهمين في بلاغ إنقلاب الإنقاذ

حميدتي: سنحسم كل من يهدّد الأمن القومي

“الشيوعي”: الإنفلات الأمني بالخرطوم وبعض الولايات مدبّر

صحيفة الوطن:

اتفاق لوقف العدائيات ولجنة التحقيق تباشر أعمالها بالجنينة

مقترح بقبول الطلاب الحاصلين على “70 %” مجاناً بالجامعات

نزوح “40” ألف شخص بسبب الاشتباكات القبلية في غرب دارفور

“حميدتي”: الحسم لكل من يهدد الأمن القومي

تجار العملة ينشطون بحذر وسط الخرطوم والدولار يستقر عند “88” جنيهاً

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الانتباهة

إصابة شخصين وتشديد حظر التجوال ببورتسودان

“حميدتي” يحذّر القوات النظامية من التقاعس

لجنة المراجعة:”83″ شركة حكومية لم تراجع منذ تأسيسها

أبي عز الدين: الفيديوهات صحيحة باستثناء

تعيين مدير جديد للصيدلة بالخرطوم

إطلاق سراح عسكريين متهمين في انقلاب الإنقاذ بالضمان

التعليم: مقترحات لقبول طلاب كليات التربية ودعمهم ماليًا

الحكومة تحمّل حكومة غرب درافور مسؤولية تفاقم أحداث الجنينة

الصيحة

طي ملف أحداث الجنينة والأطراف تلتزم بوقف العدائيات

“حميدتي”:”تاني مافي فوضى ومافي كبير على القانون”

عبد الله البشير يخضع للتحقيق بنيابة الفساد في مخالفات أراضٍ وعقارات

حجر لـ”الصيحة”: أعضاء بـ”الحرية والتغيير” لا يرغبون في السلام

وزير المالية: معالجة”10″ مشاريع تنموية توقفت في عهد النظام السابق

مستوردون: تسمية لجان التسيير تمّت بطريقة غير لائقة وحوت أعضاء بـ”الوطني”

اللجنة التحضيرية:”11″ يناير قيام المؤتمر التداولي لشرق السودان

السوداني الدولية

الكشف عن علاقة شقيق البشير بفساد صفقة بصات الولاية

الغبشاوي تخص”السوداني الدولية” بمعلوماتٍ جديدة عن”الأسرار الكبرى”

أوكتاي..حكاية رجل أعمال أجنبي في قبضة السلطات السودانية

كاستيلو: جون قرنق قال لي صلاح قوش ملك الأمريكان أسرار الحركات الإسلامية

وزير المالية يوجّه بتنفيذ ميزانية2020 بشفافية وعدل

عودة نشاط نادي الخريجين ودعوة لوحدة الاتحاديين

ناشط يعتزم مقاضاة جهاز”المخابرات”

صحيفة اليوم التالي:

مسرب وثائق قناة “العربية” إسلامي وحصد مبلغاً دولارياً

أمر قبض على هاشم عثمان الحسين وتوقيف المدير السابق للسجون

الحكومة تعلن طي صفحة أحداث الجنينة باتفاق أطراف النزاع

خالد الشيخ: السودان يرفض التدخل العسكري في ليبيا