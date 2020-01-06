أردوغان يعلن رسميا تحرك قوات الجيش التركي إلى ليبيا

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بدء تحرك وحدات الجيش التركي إلى ليبيا “من أجل التنسيق والاستقرار”.
ووفقا لوكالة “رويترز”، أضاف أردوغان أن الجنود الأتراك بدأوا في الانتقال إلى ليبيا على مراحل “ولكن ليس كقوات محاربة”.
وتابع الرئيس التركي “نعمل مع ليبيا وشركات دولية للتنقيب عن النفط والغاز في شرق المتوسط”.
وكشف أردوغان عن نيته بحث كافة المواضيع المتعلقة بليبيا، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارته إلى تركيا.
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