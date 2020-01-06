بيلوسي: مجلس النواب سيقرر هذا الأسبوع الحد من سلطة ترامب العسكرية بشـأن إيران

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي، أن مجلس النواب الأمريكي سيقرر هذا الأسبوع تقييد السلطة العسكرية للرئيس دونالد ترامب بشأن إيران.

وجاء في البيان على موقع المتحدثة على الانترنت: “هذا الأسبوع سيقدم المجلس ويصوت على قرار بشأن السلطة العسكرية للحد من الأعمال العسكرية للرئيس ضد ايران.”

والقرار يؤكد من جديد مسؤوليات الرقابة الطويلة الأمد للكونغرس، والذي ينص على أنه في حالة عدم موافقة الكونغرس على القرار، فإن الأعمال العسكرية للإدارة ضد إيران ستتوقف خلال 30 يومًا، وفقا للبيان.

تجدر الإشارة إلى أن القرار مشابه للقرار الذي قدمه السيناتور الديمقراطي تيم كين، الذي اقترح حظرًا قانونيًا على الرئيس دونالد ترامب القيام بعمليات عسكرية ضد إيران دون موافقة الكونغرس.