شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: علق مجلس التعاون الخليجي، على اغتيال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني بقصف أمريكي في العراق.

وقال الأمين العام للمجلس عبد اللطيف الزياني، في بيان له، إن “دول المجلس تابعت بقلق واهتمام بالغين الأحداث والتطورات الخطيرة في العراق”، مطالبا الأطراف المعنية بالتهدئة وعدم التصعيد وتغليب الحلول السياسية للأزمات لتجنيب المنطقة المتوترة وشعوبها أي تداعيات سلبية على أمنها واستقرارها.

ودعا الزياني المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لوقف التصعيد في منطقة الشرق الأوسط. سبوتنيك

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مجلس التعاون الخليجي يصدر بيانا عاجلا حول “اغتيال سليماني” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.