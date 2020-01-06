“مقتل ترامب لن يكون كافيا للانتقام”… أقوى تهديد من الحرس الثوري ردا على اغتيال سليماني

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أكد الحرس الثوري الإيراني، أن قتل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يكون كافيا للانتقام لقائد فيلق القدس قاسم سليماني الذي اغتالته قوة أمريكية قرب مطار بغداد الدولي في العراق.

وقال قائد القوات الجوية في الحرس الثوري، علي حاجي زادة: إن “الثأر لدماء سليماني، هو إزالة وجود أمريكا في المنطقة وبالكامل”، وذلك حسب وكالة “مهر” الإيرانية.

وأضاف: “الرد على مقتل سليماني ليس بإطلاق صواريخ أو إسقاط طائرات مسيرة، ولن نرضى حتى بمقتل ترامب مقابل سليماني، لأن مقتله لن يكون كافيا للانتقام لقاسم سليماني”. المادة السابقة هلال الابيض يسدد ضربة موجعة للاهلي شندي المقالة القادمة يصدر بيانا عاجلا حول “اغتيال سليماني” مجلس التعاون الخليجي يصدر بيانا عاجلا حول “اغتيال سليماني”

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