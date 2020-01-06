رئيس مخابرات القذافي يحذر السودانيين من مخطط خطير.. ماذا قال؟

الإثنين 6 يناير 2020

بعد غياب لأشهر، ظهر أبوزيد دوردة، آخر رئيس لجهاز الأمن الخارجي (المخابرات) في النظام الليبي السابق، وأبرز معاوني القذافي خلال فترة حكمه، محذراً من مخططات تركيا وتنظيم الإخوان المسلمين في ليبيا والمنطقة، من وراء إرسال جنود إلى بلاده.



وفي أول ظهور له منذ الإفراج عنه في فبراير من العام الماضي، بعد 8 سنوات من الاعتقال، أكد دوردة عبر كلمة توجه بها إلى الليبيين، فجر الإثنين، أن الدعم العسكري والقوات التي سترسلها تركيا إلى ليبيا ليست لدعم الليبيين أو لمساندة حكومة الوفاق ورئيسها فايز السراج، وإنما لدعم تنظيم الإخوان المسلمين ومناصرة هذا الحزب الذي يتبعهم، حتى يحكم ليبيا.

وأضاف قائلا " هذا سبب تدخلهم، وهذا ما يريدون من ليبيا، سيجعلون منها قاعدة تمويل وانطلاق نحو البلدان المجاورة حتى تكون كلها محكومة بتنظيم الإخوان المسلمين، وهذا المخطّط تم تدارسه والاتفاق عليه في اسطنبول خلال اللقاءات المتكررة والمتواترة بين عناصر هذا التنظيم، كما ستقوم تركيا بمناصرة الإخوان في السودان من أجل العودة للحكم بعد الإطاحة بعمر البشير".