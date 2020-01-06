مطلب غريب لرجل أعمال سوداني.. والسر في "البشير"

الإثنين 6 يناير 2020

تقدم رجل أعمال سوداني بدعوى للمحكمة المدنية الأحد، يطالب فيها باسترداد 100 مليون جنيه سوداني (نحو 4 ملايين و500 ألف دولار) دفعها ”عنوة“ لصالح ديوان الضرائب، بجانب إلغاء مبلغ 50 مليون أخرى تطالبه بها الضرائب.



وقال رجل الأعمال، الحاج علي الحداد، في دعواه للمحكمة، إن ”جهاز الأمن والمخابرات السوداني، إبان عهد الرئيس المخلوع عمر البشير، أجبره على تسوية بدفع 150 مليون جنيه للضرائب، سدد منها 100 مليون جنيه والـ50 مليون الأخرى تدفع لاحقا“.

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ولجأ نظام الرئيس البشير قبل سقوطه في 11 أبريل/نيسان الماضي، إلى الضغط على رجال الأعمال السودانيين أمنيا، للحصول على أموال لتسيير أمور الدولة بعد تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد، وأطلق حملة ملاحقات طالت كبار رجال الأعمال، عرفت باسم ”القطط السمان“.

وكانت نيابة أمن الدولة قد أطلقت في العام 2018 سراح ”الحداد“ بعد التوصل إلى تسوية مالية معه، تقضي بأن يدفع مبلغ 150 مليون جنيه تتعلق بالتهرب الضريبي.

واعتُقل الحداد وقتها على خلفية تحقيقات أجرتها الأجهزة الأمنية مع عدد من رجال الأعمال وكبار الموظفين في الدولة.