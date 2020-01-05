عاجل.. النيابة العامة تشكل لجنة للتحقيق في أحداث الجنينة

الأحد 5 يناير 2020

أكد النائب العام، مولانا تاج السر الحبر، ان لجنة التحقيق التي تم تشكيلها في احداث مدينة الجنينة، باشرت أعمالها بحيادية وشفافية ومهنية عالية. وقال في تصريحات صحافية اليوم ( الاحد) أن الوفد الذى يقوده نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول محمد حمدان دقلو هيأ المناخ لعمل اللجنة من خلال اللقاءات التى عقدها مع مكونات الولاية والأجهزة الأمنية. وأعلن الحبر أستعداد اللجنة وجاهزيتها لتلقي الشكاوي من المواطنين ، داعيا الى إسناد الشكاوى بالبينات والأدلة لتمكين اللجنة من تقديم الجناة للمحاكمة. وشدد على ضرورة بسط هيبة القانون حتي تنعم دارفور والبلاد بالسلام والاستقرار . من جانبه أكد الأمير سعد عبدالرحمن بحر الدين وكيل عموم سلطان دار مساليت، وقف العدائيات وعدم الاعتداء على الآخرين. وأكد رغبة الجميع فى تحقيق الأمن والاستقرار بولاية غرب دارفور، وطالب بتقديم العون الإنساني العاجل للمتضررين من الأحداث وتقديم الجناة للعدالة. فيما أكد امراء القبائل العربية، التزامهم بوقف العدائيات وعدم التعدى على الآخرين. وأشادت الاطراف بالجهود التي بذلها مجلسا السيادة والوزراء، في معالجة تداعيات احداث الجنينة.

