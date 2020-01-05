بالفيديو: طفل مطلوب بأمر الثوار بسبب حسين خوجلي

أعاد طفل بصورة كوميدية ضاحكة المقطع الذي تحدث فيه حسين خوجلي خلال الحراك الثوري عن الثوار الذين طالبوا بمقاطعة مؤسساته الإعلامية لينفعل أثناء حديثه متفوهاً بعبارة أثارت سخط و سخرية المتابعين من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين علقوا على المقطع مطالبين بالوصول إلى الطفل حيث كتبوا ( هذا الطفل مطلوب بأمر الثورة).
الطفل الذي قام بتقليد حسين خوجلي قام ببث المقطع الصوتي لخوجلي بصورة هزلية وكوميدية مضحكة مكتفياً بتمثيل وتقليد طريقة كلامه بعد أن قام بارتداء أزياء وعمامة تشير إلى هيئة حسين خوجلي.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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