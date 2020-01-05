حميدتي: الحسم لكل من يُهدد الأمن القومي

شدد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي”، الأحد على ضرورة فرض هيبة الدولة بتطبيق القانون عبر القوات النظامية بإعطائها صلاحيات أوسع، على أن يصاحب كل القوات المتحركة وكلاء نيابة.

وأعلن النائب الأول لرئيس المجلس، عن قرارات سيادية ستصدر لمعالجة الخلل الذى أدى إلى انفلات عقد الأمن في الجنينة .

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وقال في تصريحات صحفية عقب التزام الأطراف المتنازعة بإقرار السلام والاستقرار بمدينة الجنينة، إن التفلتات الأمنية التي تشهدها البلاد سببها عدم فرض هيبة الدولة وتقييد الأجهزة النظامية من القيام بدورها، مضيفاً أن هذا التقييد ستتم معالجته بإعطاء صلاحيات واسعة لأجهزة حفظ الأمن بالبلاد.

وحمل النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي، حكومة ولاية غرب دارفور، المسؤولية في تفاقم الأحداث، بسبب تحركها المتأخر لمعالجة المشكلة، الأمر الذى أدى إلى انفلات أمني وتأزم في الموقف، وحذر الفريق أول محمد حمدان دقلو القوات النظامية من التقاعس عن القيام بدورها، ودعاها للالتزام بمهنيتها والابتعاد عن الانتماءات القبلية.

وبحسب شبكة الشروق أبان أن الدولة ستتعامل بحسم مع كل ما يُهدد الأمن القومي وسلامة المواطنين، وأن لا حصانة لأي شخص أو أي جهة أو كيان يهدد أمن الدولة والمواطن.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)