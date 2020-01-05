بالفيديو : التاج يندد بوجود شرطة بلا خدمة للشعب ويحملها الفجوة الأمنية

التاريخ: 05-يناير-2020 فى : حوادث 10 مشاهدة عزا القيادي بتجمع المهنيين وقوى الحرية والتغيير مولانا اسماعيل التاج الأحداث التي جرت مؤخراً إلى غياب جهاز الشرطة قائلاً :(هنالك شعب وهنالك شرطة ولا توجد خدمة). Advertisements وحمل التاج مسؤلية ما أسماه بالفجوة الأمنية إلى قوات الشرطة مطالباً بمعاجة الأمر فوراً حيث قال: (الفجوة تحدث من جانب الشرطة وهذا أمر غير مقبول ومرفوض تماماً ويجب معالجته فوراً). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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