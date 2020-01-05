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الخارجية : موقفنا بشأن ليبيا يتسق مع الإجماع العربي

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yassir 0 تبليغ

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التاريخ: 05-يناير-2020

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الخارجية : موقفنا بشأن ليبيا يتسق مع الإجماع العربي

 

أكدت وزارة الخارجية في بيان لها اليوم أن موقف السودان تجاه الأحداث في ليبيا يتسق مع الإجماع العربي مع تأكيد السودان دعمه لاستقرار الشقيقة ليبيا، وإلتزامه بكافة القرارات الصادرة بشأنها عن جامعة الدول العربية وعن الأمم المتحدة وعلى رفض التدخل الخارجي أياً كان نوعه.

وفيما يلي تورد سونا نص البيان :

وزارة الخارجية

إدارة الإعلام والناطق الرسمي

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بيان

لاحظت وزارة الخارجية في بعض ما نشر أو تداول عن موقف السودان في الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين (31/12/2019) عرضاً للموقف على نحوٍ لا يتفق مع مضمونه المتسق مع سياسة السودان الخارجية المعلنة، ولا يتوافق مع التعبير الذي تم عن الموقف في الاجتماع المعني وقد جدَّد السودان دعمه لاستقرار الشقيقة ليبيا، وإلتزامه بكافة القرارات الصادرة بشأنها عن جامعة الدول العربية وعن الأمم المتحدة.

وقد صدر عن اجتماع المندوبين الدائمين المذكور قرار مجلس الجامعة رقم 5456 بإجماع الدول الأعضاء بالتقيد بنص وروح الاتفاق السياسي الليبي وبالقرارات الدولية ذات الصلة، مع التأكيد على وحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها وعلى رفض التدخل الخارجي أياً كان نوعه.

وبحسب سونا سيتابع السودان موقفه المبدئي هذا ،والمتسق مع الإجماع العربي ،وسيبذل وسعه في التعاون مع الجهود المبذولة لإقرار الأوضاع في ليبيا والخروج بها من التعقيدات الراهنة.

 

 

الخرطوم(أخبار الخليج 365)

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