البدوي: معالجة مشاريع توقفت لعدم دفع المتأخرات

أكد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني، د.إبراهيم أحمد البدوي، الأحد، معالجة (10) مشاريع تنموية كانت متوقفة نسبة لعدم دفع المتأخرات في عهد النظام السابق.

والتقى الوزير بمكتبه، موسى سيلا، رئيس وفد بنك التنمية الإسلامي الزائر للبلاد، للتباحث حول العديد من القضايا الاقتصادية.

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وقال الوزير إنهم بصدد إعادة هيكلة دفع المتأخرات، والتي ستمكنهم من تمويل هذه المشاريع المهمة، مبيناً أن الوفد سيطلع على مشاريع القيمة المضافة المرتبطة بميزانية 2020.

وأوضح رغبة الحكومة الأكيدة، في إضافة اسم السودان إلى مجموعة دول النخبة لدى بنك التنمية الإسلامي .

وبحسب شبكة الشروق أضاف الوزير بأن السودان مؤهل لإدراجه في هذه القائمة، وذلك لوجوده في محيط الإقليم الذي يميزه هذا القطاع الزراعي والإمكانات الكبيرة لتطوير هذا القطاع وتحديثه، وكذلك لوجوده على البحر الأحمر الذي يعتبر أحد المواعين البحرية المهمة، الذي يمكن تشبيك اقتصاده مع اقتصاديات الدول المغلقة حول السودان، ابتداءً من غرب أفريقيا مروراً بدولة جنوب السودان وإثيوبيا لتطوير الاقتصاد السوداني، وتحقيق التنمية الاقتصادية من خلال الاستفادة من الميزات النسبية للبلاد.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)