السودان يدعو لضبط النفس وانتهاج الحوار لمعالجة الأحداث بالعراق

قال مصدر دبلوماسي رفيع بوزارة الخارجية إن السودان يراقب بقلق شديد تطورات الأحداث في جمهورية العراق وفي المنطقة بشكل عام والتصاعد المتسارع الذي يجري وما يمكن أن ينتج عنه من تداعيات خطيرة على أمن الإقليم ككل.

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وقال المصدر لوكالة السودان للأنباء اليوم (الأحد) إن السودان يدعو إلى استصحاب الحكمة في معالجة الموقف بانتهاج الحوار كوسيلة وحيدة لحل الخلافات وتجنب الخيارات العسكرية التي طالما ألحقت الضرر بالمنطقة واستقرارها واستقرار العالم ككل.

وأوضح المصدر أن السودان يرفض بشكل مبدئي التدخلات الخارجية في شؤون الدول ويشدد على حرمة المقار الدبلوماسية ويدعو إلى انتهاج الحوار كوسيلة وحيدة لحل الخلافات والمنازعات.

وأضاف أن السودان يناشد كافة الأطراف ممارسة ضبط النفس وتعظيم مصالح الشعوب في تحقيق السلام والأمن كما يهيب بالمجتمع الدولي العمل على قيادة خيارات سلمية لامتصاص الأزمة وتجنيب منطقة الشرق الأوسط أية تصعيدات إضافية من شأنها تأجيح الصراعات وزيادة التوترات وتكريس حالة عدم الاستقرار في المنطقة.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)