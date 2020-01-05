النائب العام : لجنة التحقيق فى أحداث الجنينة باشرت أعمالها بحيادية وشفافية

أكد النائب العام مولانا تاج السر الحبر أن لجنة التحقيق التي تم تشكيلها، باشرت أعمالها بحيادية وشفافية ومهنية عالية، وأن الوفد الذى يقوده النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو هيأ المناخ لعمل اللجنة ، وذلك من خلال اللقاءات التى عقدها مع مكونات الولاية والأجهزة الأمنية.

وأعلن النائب العام أستعداد اللجنة وجاهزيتها لتلقي الشكاوي من المواطنين داعياً إلى إسناد الشكاوى بالبينات والأدلة لتمكين اللجنة من تقديم الجناة للمحاكمة.

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وأشار سيادته إلى ضرورة بسط هيبة القانون حتى تنعم دارفور والبلاد بالسلام والاستقرار .

من جانبه أكد الأمير اسعد عبدالرحمن بحر الدين وكيل عموم سلطان دار مساليت والسيد عبدالوهاب محمد عبدالله ممثل النازحين، وقف العدائيات وعدم الاعتداء على الآخرين وأكدا رغبتهما فى تحقيق الأمن والاستقرار بولاية غرب دارفور مطالبين بتقديم العون الإنساني العاجل للمتضررين من الأحداث وتقديم الجناة للعدالة.

فيما أكد الأمراء من القبائل العربية حافظ تاج الدين والأمير حامد الضواى دبوك والأمير عبد الرحمن محمد جمعه التزامهم بوقف العدائيات وعدم التعدى على الآخرين.

وبحسب سونا أشاد الطرفان بالدور الذى قام به الفريق أول محمد حمدان دقلو النائب الأول لرئيس مجلس السيادة ورئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك ووفد اللجنة العليا بتحملهم المسؤولية لمعالجة تداعيات أحداث الجنينة.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)