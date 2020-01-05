التاريخ: 05-يناير-2020
10 مشاهدة
أكد النائب العام مولانا تاج السر الحبر أن لجنة التحقيق التي تم تشكيلها، باشرت أعمالها بحيادية وشفافية ومهنية عالية، وأن الوفد الذى يقوده النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو هيأ المناخ لعمل اللجنة ، وذلك من خلال اللقاءات التى عقدها مع مكونات الولاية والأجهزة الأمنية.
وأعلن النائب العام أستعداد اللجنة وجاهزيتها لتلقي الشكاوي من المواطنين داعياً إلى إسناد الشكاوى بالبينات والأدلة لتمكين اللجنة من تقديم الجناة للمحاكمة.
وأشار سيادته إلى ضرورة بسط هيبة القانون حتى تنعم دارفور والبلاد بالسلام والاستقرار .
من جانبه أكد الأمير اسعد عبدالرحمن بحر الدين وكيل عموم سلطان دار مساليت والسيد عبدالوهاب محمد عبدالله ممثل النازحين، وقف العدائيات وعدم الاعتداء على الآخرين وأكدا رغبتهما فى تحقيق الأمن والاستقرار بولاية غرب دارفور مطالبين بتقديم العون الإنساني العاجل للمتضررين من الأحداث وتقديم الجناة للعدالة.
فيما أكد الأمراء من القبائل العربية حافظ تاج الدين والأمير حامد الضواى دبوك والأمير عبد الرحمن محمد جمعه التزامهم بوقف العدائيات وعدم التعدى على الآخرين.
وبحسب سونا أشاد الطرفان بالدور الذى قام به الفريق أول محمد حمدان دقلو النائب الأول لرئيس مجلس السيادة ورئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك ووفد اللجنة العليا بتحملهم المسؤولية لمعالجة تداعيات أحداث الجنينة.
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر النائب العام : لجنة التحقيق فى أحداث الجنينة باشرت أعمالها بحيادية وشفافية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.