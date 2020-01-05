عاجل.. تشكيل لجنة للتحقيق في مقتل وإصابة العشرات بأحداث بورتسودان

الدكتور عبدالله حمدوك - رئيس الوزراء

أصدر والي ولاية البحر الاحمر المكلف، اللواء حافظ التاج، قرارا بتشكيل لجنة تحقيق خاصة في الاحداث التي شهدتها مدينة بورتسودان في الايام الماضية. وقالت حكومة الولاية في بيان اليوم (الاحد) أن اعداد الضحايا خلال ثلاثة ايام من الاشتباكات القبلية بلغ 14 قتيل واصابة 120، والقت القبض على 21 من المتفلتين في الاحداث. وأضافت ان اندلاع الأحداث إلى شجار بين شخصين بسوق المدينة (الخميس) الماضي، نتج عنه طعن أحدهما للآخر وتُوفى المجنى عليه متأثراً بجراحه. وتابع البيان ان قوات الشرطة ألقت القبض على المتهم وإتخذت فى مواجهته الإجراءات القانونية بفتح بلاغ تحت المادة 130 القتل العمد. وأشار البيان أن لجنة أمن الولاية زارت مناطق الأحداث لإحتوائها وتكللت جهودها بإنهاء الإشتباكات وتهدئة الأوضاع بين الطرفين. وناشد قيادات الإدارات الأهلية والمجتمعية بالولاية بالقيام بدورها المعهود في رتق النسيج الإجتماعى وإرساء قيم التعايش السلمي بين مكونات المجتمع المختلفة.



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