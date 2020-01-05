عاجل.. السودان يؤكد رفضه القاطع لأي تدخل خارجي في ليبيا 

الأحد 5 يناير 2020

أعلنت الحكومة السودانية رفضها لاي تدخل خارجي في ليبيا، مؤكدة، إلتزامها بكافة القرارات الصادرة عن جامعة الدول العربية والأمم المتحدة. وقالت وزارة الخارجية، في بيان اليوم (الاحد) أن قرار مجلس الجامعة العربية الصادر باجماع الدول الاعضاء، التقيد بنص وروح الاتفاق السياسي الليبي وبالقرارات الدولية ذات الصلة. وأضاف البيان أن السودان مع وحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها وعلى رفض التدخل الخارجي أياً كان نوعه. واشارت الخارجية إلى أن الموقف السوداني يتسق مع الإجماع العربي ،وسيبذل وسعه في التعاون مع الجهود المبذولة لإقرار الأوضاع في ليبيا والخروج بها من التعقيدات الراهنة.

