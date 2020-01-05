عاجل.. تحذير مهم من "دقلو" ورسالة شديدة اللهجة بشأن مهددات الأمن القومى

الأحد 5 يناير 2020

شدد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالى بالسودان، الفريق أول محمد حمدان دقلو، على أن الدولة ستتعامل بحسم مع كل ما يهدد الأمن القومى وسلامة المواطنين، مشيرا إلى أنه لا حصانة لأى شخص أو أية جهة أو كيان يهدد أمن الدولة والمواطن.



وقال دقلو - فى تصريحات صحفية عقب الالتزام بإقرار السلام بين الأطراف المتنازعة في الجنينة بولاية غرب دارفور والتي كانت شهدت أعمال عنف أسقطت قتلى وجرحى، إن قرارات سيادية ستصدر لمعالجة الخلل، الذي أدى إلى انفلات عقد الأمن فى الجنينة.

وأكد ضرورة فرض هيبة الدولة بتطبيق القانون،عبر القوات النظامية بإعطائها صلاحيات أوسع، على أن يصاحب كل القوات المتحركة وكلاء نيابة.

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وأضاف أن الانفلاتات الأمنية التي تشهدها البلاد سببها عدم فرض هيبة الدولة، وتقييد الأجهزة النظامية عن القيام بدورها، موضحا أن هذا التقييد ستتم معالجته بإعطاء صلاحيات واسعة لأجهزة حفظ الأمن بالبلاد.

وحمل النائب الأول لرئيس مجلس السيادة، حكومة ولاية غرب دارفور المسئولية عن تفاقم الأحداث بالجنينة، بسبب تحركها المتأخر لمعالجة المشكلة، الأمر الذى أدى إلى انفلات أمنى وتأزم فى الموقف.

وحذر الفريق أول محمد حمدان دقلو، القوات النظامية من التقاعس عن القيام بدورها، ودعاها إلى الالتزام بمهنيتها والابتعاد عن الانتماءات القبلية.