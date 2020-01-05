هلال الابيض يسدد ضربة موجعة للاهلي شندي

الخليج 365 : واصل نادي الهلال الابيض تدعيم صفوفه بقوة حيث كسب توقيع النجم ابراهيم النسور من الاهلي شندي والمهاجم مصعب جلنجات من ودنوباوي واعاد قيد لاعبه امين ابراهيم والمدافع مقداد من السروراب وحارس مرمي النسور الخرطوم نجم الدين ومؤيد الصيني من الاهلي شندي والمدافع صدام من ودنوباوي واشرف علي التسجيلات العميد الركن مهدي الامين كبة رئيس مجلس الادارة وناجي جابرنائب الرئيس للشئون المالية ووليد محمد سعيد وهشام النضر ومكي النور رئيس لجنة اسناد هلال الابيض بالخرطوم والمدير الفني المغربي خالد هيدام والمدرب العام ادريس حولي وقطب الفريق الشاب محمد صديق الجوكر ونزار محمد المادة السابقة الري : عطش مشروع الجزيرة لعدم التزام المزارعين بالعروتين

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