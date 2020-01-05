(92) مليون يورو لتطوير صادر الفاكهة

الخليج 365 :

كشفت الحكومة عن خطة استراتيجية في مجال الزراعة البستانية لضمان صحة وسلامة الصادرات السودانية بتكلفة تبلغ “92” مليون يورو تُوظّف لبناء القدرات الإنتاجية لبعض الوزارات والمؤسسات من ضمنها وزارة الزراعة باعتبارها معنية بالانتاج والانتاجية.

وأكد وكيل وزارة الصناعة والتجارة محمد علي عبدالله، خلال مخاطبته ورش العمل التدريبية المكثفة لمكافحة الحشرات والسيطرة عليها بتنفيذ برامج المراقبة والكشف الدوري اليوم “الأحد”، أن المشروع يشمل الدعم الفني والمؤسسي وتبلغ تكلفته “92” مليون يورو، تم توظيفها لبناء القدرات الإنتاجية لبعض الوزارات والمؤسسات ومن ضمنها وزارة الزراعة بوصفها وزارة معنية بالانتاج والانتاجية، وذلك لضمان سلامة الإنتاج وتحسين الجودة وزيادة الإنتاج وتحقيق الطفرة في صادرات الفاكهة خاصة صادر المانجو وأشار إلى أن السودان يتمتع السودان بانتاج العديد من الأنواع بل ويتفرد بانتاج أصناف كثيرة منه.

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وأعلن عن تسليم معمل متكامل للاصابات الحشرية وتوفير المحاليل الجاذبة لمسح ومكافحة الحشرات وعلى وجة الخصوص ذبابة الفاكهة بالتنسيق والتعاون مع وحدات وقاية النباتات بالولايات المختلفة.

وأمن على أهمية الورشة التي تهدف إلى تأسيس برنامج مسح ومكافحة لذبابة الفاكهة وزيادة عائداتها من النقد الأجنبي بما يدعم الاقتصاد السوداني ونوه إلى أن الإنتاج الزراعي يشكل إحدى ركائز الاقتصادالسوداني.

وأوضح أن البرنامج يتكون من ورشتين تدريبيتين، الأولى كانت في نوفمبر2019 بمشاركة خبيرة سودانية ، وأعلن عن بمُشاركة مُتدربين من مختلف ولايات السودان منها سنار والجزيرة والولاية الشمالية ووسط دارفور وجنوب كردفان وغرب كردفان وكسلا وشمال دارفور، وتضم أيضا ممثلين للجامعات ومجتمع الأعمال ومنظمات المجتمع المدني.