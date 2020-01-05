حمادة صدقي مدرب الهلال في حوار اذاعي يكشف تفاصيل جديدة عن تسجيلات الهلال

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كشف حمادة صدقي المدير الفني للهلال السوداني، حقيقة وجود مفاوضات مع صالح جمعة صانع ألعاب الأهلي المصري.

وقال صدقي في تصريحات إذاعية: “لا توجد أي مفاوضات أو اتصالات باللاعب للحصول على خدماته في انتقالات الشتاء”.

وأضاف: “اقتربنا من ضم رأس حربة من مالي، كما نضع ضمن حساباتنا بعض العناصر المحلية في الدوري السوداني، لبحث إمكانية التعاقد معها”.

وتحدث عن فرص الفريق في دوري أبطال أفريقيا قائلا: “المواجهة القادمة أمام النجم الساحلي، ستكون أكثر صعوبة، ونحلم خلالها بتأكيد اقترابنا من التأهل في حالة تحقيق الفوز”.

وتابع: “المواجهات في دوري الأبطال في غاية الصعوبة والقوة، ولا أفكر في مواجهة الأهلي حاليا، وكل تركيزي فقط على حسم التأهل أمام النجم الساحلي وبلاتينيوم”.