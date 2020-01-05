المجلس الأعلى في ليبيا: غدا سنعلن قطع العلاقات مع الإمارات وأننا في حالة حرب معها

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري، اليوم الأحد، إن المجلس سيعلن غدا قطع العلاقات مع الإمارات وأننا في حالة حرب معها. بحسب ما أفاد موقع “عين ليبيا”.

وفي السياق، قال رئيس حكومة الوفاق فايز السراج، اليوم، إن المجلس الرئاسي مجتمع الآن لمناقشة قطع العلاقات مع الإمارات. بحسب قناة “ليبيا الأحرار”.

وفي وقت سابق، أعرب السراج، عن استغرابه من “استمرار الإمارات في الرهان على شخص مثل خليفة حفتر”، مؤكداً أنه “لا يمكن أن يتحقق الاستقرار من خلال دعم حفتر، ولا يمكن بهذا الشكل تحقيق مصالح هذه الدول”.

وتابع: “كنا على تواصل مع هذه الدول، وما زلنا نتمنى أن تراجع هذه الدول مواقفها، نظرا لوجود حكومة شرعية يجب التواصل معها، وإن كانت (هذه الدول) تبحث بحق عن استقرار ليبيا، توجد وسائل وأدوات ومسارات واضحة تصل بنا إلى هذه الغاية”.